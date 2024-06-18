РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12001 посетитель онлайн
Новости
594 0

Войска РФ запустили "Шахеды" на Херсонщину, - Воздушные силы

Ввечері 18 червня росіяни запустили по Україні Шахеди

Вечером 18 июня Воздушные силы зафиксировали группу вражеских беспилотников на юге Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВС ВСУ.

"Группа "шахедов" с ВОТ Запорожской области направляются на Херсонщину", - говорится в сообщении.

Читайте также: По всей Украине объявляли ​​воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3655) Воздушные силы (2340) воздушная тревога (797)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 