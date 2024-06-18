Войска РФ запустили "Шахеды" на Херсонщину, - Воздушные силы

Вечером 18 июня Воздушные силы зафиксировали группу вражеских беспилотников на юге Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВС ВСУ.

"Группа "шахедов" с ВОТ Запорожской области направляются на Херсонщину", - говорится в сообщении.

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