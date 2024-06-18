Войска РФ запустили "Шахеды" на Херсонщину, - Воздушные силы
Вечером 18 июня Воздушные силы зафиксировали группу вражеских беспилотников на юге Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВС ВСУ.
"Группа "шахедов" с ВОТ Запорожской области направляются на Херсонщину", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль