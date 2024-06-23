УКР
Під ранок ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей. У Києві та на Київщині працювала ППО

Під ранок 23 червня 2024 року окупанти запустили ракети по Україні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, як зазначається, фіксувався рух крилатої ракети типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.

"Крилаті ракети у північно-західній частині Кіровоградщини заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву", - інформували Повітряні сили.

"Крилаті ракети заходять з Черкащини у Київську область, у напрямку Житомирщини", - згодом додали ПС.

Читайте також: Зафіксовано зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з авіабази Оленья, - Повітряні сили

"Крилаті ракети в Андрушівському районі Житомирської області у напрямку Фастова", - йшлося у повідомленні.

"Крилата ракета на Васильків, Київської області", - зазначали Повітряні сили о 5.15 ранку.

"Крилата ракета у південній частині Хмельниччини, курс західний!", - додали ПС.

"У Києві чути вибухи - працюють сили ППО в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!", - інформував мер Києва Віталій Кличко о 5.24.

Наразі оголошено відбій загрози. 

 Скільки ракет було запущено та про результат роботи української ППО наразі інформації немає. 

Київська область (4192) крилаті ракети (1088) Повітряні сили (2952) Повітряні атаки на Київ (915) Хмельницька область (1009)
Я тупо проспав.
23.06.2024 06:49 Відповісти
Це "недобитий" чф русні. Потоплені напівпрогулочні "тунці" може когось і радують, але ракетна загроза від чф нікуди не ділась
23.06.2024 06:54 Відповісти
На Фастів йшла ракета оскільки москалі пишуть про погрузку військ на залізничній станції. Тобто у Фастові орудує агентура або ж висить супутник, бо мова йде про бронетехніку
23.06.2024 10:05 Відповісти
Як при Залужному збивали майже все що летіло на Київ.
При сирському - не збивають нічого, навіть під Києвом?

Це ми за кілька місяців все ппо просрали, чи що ппошників в піхоту відправили, чи що ракет нема?

Маршрути парашників ті самі, але майже без збиттів
23.06.2024 11:57 Відповісти
Дві з трьох ракет збито. Це ,,нічого,, чи таки щось?
23.06.2024 12:37 Відповісти
 
 