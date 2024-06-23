Під ранок ворог запустив ракети по Україні: була загроза для кількох областей. У Києві та на Київщині працювала ППО

Під ранок 23 червня 2024 року окупанти запустили ракети по Україні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, як зазначається, фіксувався рух крилатої ракети типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.

"Крилаті ракети у північно-західній частині Кіровоградщини заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву", - інформували Повітряні сили.

"Крилаті ракети заходять з Черкащини у Київську область, у напрямку Житомирщини", - згодом додали ПС.

"Крилаті ракети в Андрушівському районі Житомирської області у напрямку Фастова", - йшлося у повідомленні.

"Крилата ракета на Васильків, Київської області", - зазначали Повітряні сили о 5.15 ранку.

"Крилата ракета у південній частині Хмельниччини, курс західний!", - додали ПС.

"У Києві чути вибухи - працюють сили ППО в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!", - інформував мер Києва Віталій Кличко о 5.24.

Наразі оголошено відбій загрози.

Скільки ракет було запущено та про результат роботи української ППО наразі інформації немає.