3 839 42

Зафіксовано зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з авіабази Оленья, - Повітряні сили

ту95мс

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано зліт 4 бортів ТУ-95МС з авіабази Оленья", - ідеться у повідомленні.

Бомбардувальники Ту-95МС є носіями крилатих ракет Х-101.

крилаті ракети (1088) Повітряні сили (2952) повітряна тривога (964)
+10
Коли вже тій Олєньї прилетить по рогам?
показати весь коментар
22.06.2024 00:09 Відповісти
+4
Ніби вже старий мотлох - мали б вже падати потроху...
показати весь коментар
22.06.2024 00:23 Відповісти
+4
По кремлю потрібно довбанути і Оленья відпаде сама по собі 😡
показати весь коментар
22.06.2024 00:35 Відповісти
Коли вже тій Олєньї прилетить по рогам?
показати весь коментар
22.06.2024 00:09 Відповісти
думаю, що нічого серйозного туди не прилетить, бо 1800 км.
показати весь коментар
22.06.2024 00:22 Відповісти
тоді з моря треба заходити. А потім- настамнет.
показати весь коментар
22.06.2024 00:37 Відповісти
я не думаю, що вони летять до Каспію.
показати весь коментар
22.06.2024 01:20 Відповісти
думаю, що зараз вони відстрілюються ледь залетівши за Валдай, щоб на резиденцію путіна щось не впало.
показати весь коментар
22.06.2024 02:24 Відповісти
А диверсанти закінчились?
показати весь коментар
22.06.2024 01:47 Відповісти
може якійсь і вишли пів року тому. Думаю, що зараз десь продираються скрізь ліс десь у районі Мєдвєжьєгорьска.
показати весь коментар
22.06.2024 02:30 Відповісти
По кремлю потрібно довбанути і Оленья відпаде сама по собі 😡
показати весь коментар
22.06.2024 00:35 Відповісти
Это индейские топоры нужны
показати весь коментар
22.06.2024 00:56 Відповісти
Це вони святкують початок ВВВ?? Четвертої ранку не дочекались.
показати весь коментар
22.06.2024 00:13 Відповісти
То зкріпа вставайстранаагромнайа!.. їм велить так чинити.
П.С. Мені подобається кавер-версія на цей гепічний шедевр піснетворення, коли замість оригінальної мелодії прикрутити мелодію "В лєсу раділась йолачька". Ноти по суті ті ж самі, але темп трошки вищий. Зате звучить як!..
показати весь коментар
22.06.2024 07:23 Відповісти
Ніби вже старий мотлох - мали б вже падати потроху...
показати весь коментар
22.06.2024 00:23 Відповісти
Необхідно направити в бій авіацію і знищити їх на рубежі Вологды гды гды гды гды гды гды гды. Де різьблений палісад. Сподіваюся, що скоро це буде реально.
показати весь коментар
22.06.2024 00:33 Відповісти
Провідний науковий фахівець ядерної програми Ірану Мохсен Фахрізаде був убитий в листопаді 2020 року пострілами з кулемета. Вогнем на місці керував штучний інтелект, а команду на відкриття вогню дала людина-оператор через супутник.

Хто заважає українцям зробити так само з Ту-95МС?
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.

Обстрілювати аеродром "Оленья"

показати весь коментар
22.06.2024 00:36 Відповісти
Підготовка до вбивства Фахрізаде почалася після серії зустрічей наприкінці 2019 - початку 2020 року ізраїльських офіційних осіб на чолі з директором "Моссада" Йосі Коеном із високопоставленими американськими чиновниками, враховуючи колишнього президента Дональда Трампа, держсекретаря Майка Помпео і директора ЦРУ Джина Гаспела.

У "Моссада" є давнє правило, що якщо немає порятунку агентів, то немає операції. Тому потрібно було продумати заходи для виведення оперативників із місця замаху.

Потрібно було доставити в Іран знаряддя вбивства. Дистанційно керований кулемет разом із додатковими системами важить майже 1 тонну. Їх розібрали на частини і доставляли в Іран різними каналами, щоб не викликати підозри.

Оператор, який стежить за ситуацією через камери і супутник, знаходився на відстані приблизно 1 500 км. Унаслідок загальна затримка часу сягала 1,5 с, це потрібно було враховувати при стрільбі. Тому до системи управління вогнем був залучений штучний інтелект, який цим і займався. Він також коригував вогонь після кожної з черги, оскільки кулемет зміщувався після пострілів.
показати весь коментар
22.06.2024 00:40 Відповісти
"затримка часу сягала 1,5 с" - це напевно вам новина попалася з якогось паралельного Всесвіту де швидкість світла десь в три рази менша ніж в нашому .
показати весь коментар
22.06.2024 00:51 Відповісти
айтiшнiки можуть знижити швидкість світла i в десять раз.😜
показати весь коментар
22.06.2024 00:59 Відповісти
Не знаю як айцтішники а фізики шось там дійсно знизили ( швидкість світла ).
показати весь коментар
22.06.2024 01:01 Відповісти
то що по прямiй 1500 км i що iде сигнал по дротам та супутникам - це е рiзнi речi.🔢
показати весь коментар
22.06.2024 01:05 Відповісти
Не буду з вами сперечатися - у вас в знання по ******** технологіям судячи з усього на рівні совкових підручників з електроніки ( і ше раз зіграйте в Калл оф Дюті але цього разу онлайн - там познайомитесь з чимось цікавим з пінгом ).
показати весь коментар
22.06.2024 01:16 Відповісти
Ви не зi мною сперечаетесь, а з Моссадом, який це висловив. Так, що iди дивись Тiк Ток, синку.
показати весь коментар
22.06.2024 01:19 Відповісти
Я Тік Так не дуже ******** жувати а шоб його дивитись це шось з чимось ( цеж просто гумка жувальна ) - а у вас дійсно знання з совкових підручників .
показати весь коментар
22.06.2024 01:27 Відповісти
отжеж знудне. що таке Lost? що таке Approximate round trip times in milli-seconds? 😂

Pinging censor.net [104.22.73.106] with 32 bytes of data:
Reply from 104.22.73.106: bytes=32 time=18ms TTL=55
Reply from 104.22.73.106: bytes=32 time=19ms TTL=55
Reply from 104.22.73.106: bytes=32 time=19ms TTL=55
Reply from 104.22.73.106: bytes=32 time=18ms TTL=55

Ping statistics for 104.22.73.106:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 18ms, Maximum = 19ms, Average = 18ms
показати весь коментар
22.06.2024 01:35 Відповісти
Тре дешо прояснити - про підручники то було не вам ( це проявився мій скілл суперуважності - ну як проявився я думав його вже мож було юзати але відкат ше не закінчився , прапорець однаковий ніки різні якшо зовсім по простому ). Моссаду мож вірити шо він шось зробив - але вірити шо він чесно і правдиво відкрив деталі операції може тіко дуже наївна людина .
показати весь коментар
22.06.2024 01:56 Відповісти
Швидкiсть свiтла не дорiвнуе швидкостi передачi TCP/IP пакетiв, детка. 😡
показати весь коментар
22.06.2024 01:41 Відповісти
Ну так ну так - для передачі пакетів тре особливі айціцькі фотони чи електрони які мають меншу швидкість ніж фотони здорової людини .
показати весь коментар
22.06.2024 02:00 Відповісти
"Дистанційно керований кулемет разом із додатковими системами важить майже 1 тонну." - стіко не важили дистанційні кулеметні вежі в Б 29 часів другої війни ( а в їх склад входив не один кулемет - https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-29_Superfortress ).
показати весь коментар
22.06.2024 00:56 Відповісти
Олєнью можуть дістати диверсанти і знищити до тла. Потрібно лише змінити керівництво на більш креативне. На жаль креатив закінчився. Точніше його задушили зелені зрадники на чолі з Зєлєнскім ще на операції по вагнерівцям...
показати весь коментар
22.06.2024 03:01 Відповісти
Убить пилотов можно. Просто замочить гадов.
показати весь коментар
22.06.2024 05:14 Відповісти
А в мене, друе питання, чому Україньски Ту не взлітають, і Кучма на свободі ???
показати весь коментар
22.06.2024 06:48 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html Чому Україна передала Росії стратегічні бомбардувальники, які зараз обстрілюють ракетами українські міста? (radiosvoboda.org)

Нині, коли Росія періодично обстрілює крилатими ракетами українські міста, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, багато тих, хто пам'ятає 1990-і, задаються питанням: а чому Україна тоді передала Росії ці важкі бомбардувальники? А окрім бомбардувальників Україна також передала Росії тоді понад пів тисячу крилатих ракет… Як так сталося? Яка роль була газових боргів і чи були альтернативи - щоб не передавати Росії ті літаки, з яких нині обстрілюється Україна? Радіо Свобода розбиралося у цій темі.
показати весь коментар
22.06.2024 07:10 Відповісти
«Утримувати все це господарство (бомбардувальники) в умовах тогочасної кризи було важко, бо економіка в 1990-і роки у нас йшла донизу. Тому вважалося, що краще позбутися цієї затратної компоненти, а вона справді затратна, бо бомбардувальник треба час від часу піднімати в повітря, виконувати регламентні роботи, він за один політ спалить десятки тонн пального, якого тоді бракувало і яке треба було купувати за ринковими цінами в Росії».

Продати такі літаки було б важко. Hі США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.

Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…

«Тому коли ми зараз дивимось на ту проблему, то напевне доцільно було б тоді порізати літаки на металобрухт і їх утилізувати. Зараз дійсно доводиться шкодувати, що ці літаки і ракети не були утилізовані - просто щоб вони не дістались Росії».

Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
показати весь коментар
22.06.2024 07:13 Відповісти
Тому й не злітають, що та облізла курва на свободі.
І не десь в Україні, де може будь-куди прилетіти, а в безпечній Франції.
показати весь коментар
22.06.2024 07:13 Відповісти
А хто з Чорновіла у 1992 році зробив посміховисько, це ваш вирок
показати весь коментар
22.06.2024 06:50 Відповісти
 
 