РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11681 посетитель онлайн
Новости Война
3 839 42

Ночью фиксировался взлет 4-х бортов стратегической авиации врага Ту-95МС с авиабазы ​​Оленья, - Воздушные силы

ту95мс

Воздушные силы ВСУ сообщали о взлете 4-х бортов стратегической авиации врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован взлет 4 бортов ТУ-95МС с авиабазы Оленья", - говорится в сообщении.

Бомбардировщики Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101.

Также читайте: По всей Украине третий день за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К (обновлено)

Автор: 

крылатые ракеты (896) Воздушные силы (2608) воздушная тревога (834)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Коли вже тій Олєньї прилетить по рогам?
показать весь комментарий
22.06.2024 00:09 Ответить
+4
Ніби вже старий мотлох - мали б вже падати потроху...
показать весь комментарий
22.06.2024 00:23 Ответить
+4
По кремлю потрібно довбанути і Оленья відпаде сама по собі 😡
показать весь комментарий
22.06.2024 00:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже тій Олєньї прилетить по рогам?
показать весь комментарий
22.06.2024 00:09 Ответить
думаю, що нічого серйозного туди не прилетить, бо 1800 км.
показать весь комментарий
22.06.2024 00:22 Ответить
тоді з моря треба заходити. А потім- настамнет.
показать весь комментарий
22.06.2024 00:37 Ответить
я не думаю, що вони летять до Каспію.
показать весь комментарий
22.06.2024 01:20 Ответить
думаю, що зараз вони відстрілюються ледь залетівши за Валдай, щоб на резиденцію путіна щось не впало.
показать весь комментарий
22.06.2024 02:24 Ответить
А диверсанти закінчились?
показать весь комментарий
22.06.2024 01:47 Ответить
може якійсь і вишли пів року тому. Думаю, що зараз десь продираються скрізь ліс десь у районі Мєдвєжьєгорьска.
показать весь комментарий
22.06.2024 02:30 Ответить
По кремлю потрібно довбанути і Оленья відпаде сама по собі 😡
показать весь комментарий
22.06.2024 00:35 Ответить
Это индейские топоры нужны
показать весь комментарий
22.06.2024 00:56 Ответить
Це вони святкують початок ВВВ?? Четвертої ранку не дочекались.
показать весь комментарий
22.06.2024 00:13 Ответить
То зкріпа вставайстранаагромнайа!.. їм велить так чинити.
П.С. Мені подобається кавер-версія на цей гепічний шедевр піснетворення, коли замість оригінальної мелодії прикрутити мелодію "В лєсу раділась йолачька". Ноти по суті ті ж самі, але темп трошки вищий. Зате звучить як!..
показать весь комментарий
22.06.2024 07:23 Ответить
Ніби вже старий мотлох - мали б вже падати потроху...
показать весь комментарий
22.06.2024 00:23 Ответить
Необхідно направити в бій авіацію і знищити їх на рубежі Вологды гды гды гды гды гды гды гды. Де різьблений палісад. Сподіваюся, що скоро це буде реально.
показать весь комментарий
22.06.2024 00:33 Ответить
Провідний науковий фахівець ядерної програми Ірану Мохсен Фахрізаде був убитий в листопаді 2020 року пострілами з кулемета. Вогнем на місці керував штучний інтелект, а команду на відкриття вогню дала людина-оператор через супутник.

Хто заважає українцям зробити так само з Ту-95МС?
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.

Обстрілювати аеродром "Оленья"

показать весь комментарий
22.06.2024 00:36 Ответить
Підготовка до вбивства Фахрізаде почалася після серії зустрічей наприкінці 2019 - початку 2020 року ізраїльських офіційних осіб на чолі з директором "Моссада" Йосі Коеном із високопоставленими американськими чиновниками, враховуючи колишнього президента Дональда Трампа, держсекретаря Майка Помпео і директора ЦРУ Джина Гаспела.

У "Моссада" є давнє правило, що якщо немає порятунку агентів, то немає операції. Тому потрібно було продумати заходи для виведення оперативників із місця замаху.

Потрібно було доставити в Іран знаряддя вбивства. Дистанційно керований кулемет разом із додатковими системами важить майже 1 тонну. Їх розібрали на частини і доставляли в Іран різними каналами, щоб не викликати підозри.

Оператор, який стежить за ситуацією через камери і супутник, знаходився на відстані приблизно 1 500 км. Унаслідок загальна затримка часу сягала 1,5 с, це потрібно було враховувати при стрільбі. Тому до системи управління вогнем був залучений штучний інтелект, який цим і займався. Він також коригував вогонь після кожної з черги, оскільки кулемет зміщувався після пострілів.
показать весь комментарий
22.06.2024 00:40 Ответить
"затримка часу сягала 1,5 с" - це напевно вам новина попалася з якогось паралельного Всесвіту де швидкість світла десь в три рази менша ніж в нашому .
показать весь комментарий
22.06.2024 00:51 Ответить
айтiшнiки можуть знижити швидкість світла i в десять раз.😜
показать весь комментарий
22.06.2024 00:59 Ответить
Не знаю як айцтішники а фізики шось там дійсно знизили ( швидкість світла ).
показать весь комментарий
22.06.2024 01:01 Ответить
то що по прямiй 1500 км i що iде сигнал по дротам та супутникам - це е рiзнi речi.🔢
показать весь комментарий
22.06.2024 01:05 Ответить
Не буду з вами сперечатися - у вас в знання по ******** технологіям судячи з усього на рівні совкових підручників з електроніки ( і ше раз зіграйте в Калл оф Дюті але цього разу онлайн - там познайомитесь з чимось цікавим з пінгом ).
показать весь комментарий
22.06.2024 01:16 Ответить
Ви не зi мною сперечаетесь, а з Моссадом, який це висловив. Так, що iди дивись Тiк Ток, синку.
показать весь комментарий
22.06.2024 01:19 Ответить
Я Тік Так не дуже ******** жувати а шоб його дивитись це шось з чимось ( цеж просто гумка жувальна ) - а у вас дійсно знання з совкових підручників .
показать весь комментарий
22.06.2024 01:27 Ответить
отжеж знудне. що таке Lost? що таке Approximate round trip times in milli-seconds? 😂

Pinging censor.net [104.22.73.106] with 32 bytes of data:
Reply from 104.22.73.106: bytes=32 time=18ms TTL=55
Reply from 104.22.73.106: bytes=32 time=19ms TTL=55
Reply from 104.22.73.106: bytes=32 time=19ms TTL=55
Reply from 104.22.73.106: bytes=32 time=18ms TTL=55

Ping statistics for 104.22.73.106:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 18ms, Maximum = 19ms, Average = 18ms
показать весь комментарий
22.06.2024 01:35 Ответить
Тре дешо прояснити - про підручники то було не вам ( це проявився мій скілл суперуважності - ну як проявився я думав його вже мож було юзати але відкат ше не закінчився , прапорець однаковий ніки різні якшо зовсім по простому ). Моссаду мож вірити шо він шось зробив - але вірити шо він чесно і правдиво відкрив деталі операції може тіко дуже наївна людина .
показать весь комментарий
22.06.2024 01:56 Ответить
Швидкiсть свiтла не дорiвнуе швидкостi передачi TCP/IP пакетiв, детка. 😡
показать весь комментарий
22.06.2024 01:41 Ответить
Ну так ну так - для передачі пакетів тре особливі айціцькі фотони чи електрони які мають меншу швидкість ніж фотони здорової людини .
показать весь комментарий
22.06.2024 02:00 Ответить
"Дистанційно керований кулемет разом із додатковими системами важить майже 1 тонну." - стіко не важили дистанційні кулеметні вежі в Б 29 часів другої війни ( а в їх склад входив не один кулемет - https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-29_Superfortress ).
показать весь комментарий
22.06.2024 00:56 Ответить
Олєнью можуть дістати диверсанти і знищити до тла. Потрібно лише змінити керівництво на більш креативне. На жаль креатив закінчився. Точніше його задушили зелені зрадники на чолі з Зєлєнскім ще на операції по вагнерівцям...
показать весь комментарий
22.06.2024 03:01 Ответить
Убить пилотов можно. Просто замочить гадов.
показать весь комментарий
22.06.2024 05:14 Ответить
А в мене, друе питання, чому Україньски Ту не взлітають, і Кучма на свободі ???
показать весь комментарий
22.06.2024 06:48 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html Чому Україна передала Росії стратегічні бомбардувальники, які зараз обстрілюють ракетами українські міста? (radiosvoboda.org)

Нині, коли Росія періодично обстрілює крилатими ракетами українські міста, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, багато тих, хто пам'ятає 1990-і, задаються питанням: а чому Україна тоді передала Росії ці важкі бомбардувальники? А окрім бомбардувальників Україна також передала Росії тоді понад пів тисячу крилатих ракет… Як так сталося? Яка роль була газових боргів і чи були альтернативи - щоб не передавати Росії ті літаки, з яких нині обстрілюється Україна? Радіо Свобода розбиралося у цій темі.
показать весь комментарий
22.06.2024 07:10 Ответить
«Утримувати все це господарство (бомбардувальники) в умовах тогочасної кризи було важко, бо економіка в 1990-і роки у нас йшла донизу. Тому вважалося, що краще позбутися цієї затратної компоненти, а вона справді затратна, бо бомбардувальник треба час від часу піднімати в повітря, виконувати регламентні роботи, він за один політ спалить десятки тонн пального, якого тоді бракувало і яке треба було купувати за ринковими цінами в Росії».

Продати такі літаки було б важко. Hі США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.

Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…

«Тому коли ми зараз дивимось на ту проблему, то напевне доцільно було б тоді порізати літаки на металобрухт і їх утилізувати. Зараз дійсно доводиться шкодувати, що ці літаки і ракети не були утилізовані - просто щоб вони не дістались Росії».

Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
показать весь комментарий
22.06.2024 07:13 Ответить
Тому й не злітають, що та облізла курва на свободі.
І не десь в Україні, де може будь-куди прилетіти, а в безпечній Франції.
показать весь комментарий
22.06.2024 07:13 Ответить
А хто з Чорновіла у 1992 році зробив посміховисько, це ваш вирок
показать весь комментарий
22.06.2024 06:50 Ответить
 
 