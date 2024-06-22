По всей Украине третий день за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К (обновлено)

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - сообщили в ВС.

00:05 – отбой угрозы. Тревога продолжалась 25 минут.

