По всій Україні втретє за день оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К (оновлено)

По всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - повідомили у ПС.

00:05 - відбій загрози. Тривога тривала 25 хвилин

