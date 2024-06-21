По всій Україні втретє за день оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К (оновлено)
По всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - повідомили у ПС.
00:05 - відбій загрози. Тривога тривала 25 хвилин
