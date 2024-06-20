УКР
16 591 30

Військовий Повітряних Сил збив російську крилату ракету з кулемета. ФОТО

Вйськовий Повітряних Сил ЗСУ Сергій на псевдо Доктор Мом збив російську крилату ракету з кулемета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Повітряних сил ЗСУ.

військовий збив крилату ракету з кулемета

У цивільному житті військовий працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. Вранці 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

військовий збив крилату ракету з кулемета

"Отримавши команду "готовність" негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", – згадує військовий.

просто вогонь...
показати весь коментар
20.06.2024 17:18 Відповісти
Супер! Молодець!
показати весь коментар
20.06.2024 17:21 Відповісти
Чим тут гордитись? Скоро лопатами будуть збивають. Не дивно що прильоти по ТЕС регулярно...
показати весь коментар
20.06.2024 17:21 Відповісти
Військовий Повітряних Сил з кулемета
показати весь коментар
20.06.2024 17:25 Відповісти
І що? Ці мобільні вогневі групи - це складова ППО. Тобі не похєр чим твою смерть збивають? З Петріота чи з ПКМ?

Вони в системі раннього оповіщення. В них сплановані сектори та таймінги доступності до збиття, вірогідні маршрути тих чи інших типів цілей.

Головне - збив, врятував твоє життя та твоє майно. Май повагу.
показати весь коментар
20.06.2024 20:42 Відповісти
До твого відома - кулемети на баштах танків - зенітні Для стрільби по низьколетючих цілях А він - у складі мобільної вогневої групи - саме для цього ж!
показати весь коментар
20.06.2024 21:24 Відповісти
С головой совсем плохо, ребята бьют врага как могут. А средства ПВО сэкономили ракеты. Которые, в свою очередь, спасут жизни другим людям. Хотя, таким как ты, лишь бы очередной вымер написать.
показати весь коментар
20.06.2024 17:42 Відповісти
Та пісець... А можна ще каменюками кидать - якщо буде кидать тисяч десять зенітчиків то років за сто хтось та й зіб'є КР каменем. Ото герой буде...
показати весь коментар
20.06.2024 18:22 Відповісти
андрючмон ти чмоногон --- поменяй женскую гигиеническую прокладку и жисть наладится
показати весь коментар
20.06.2024 18:28 Відповісти
Підарок,вотки неть...
показати весь коментар
20.06.2024 18:34 Відповісти
У мене торік сусід (вчорашній пацан) збив "шахєд" з автомата
показати весь коментар
20.06.2024 21:27 Відповісти
Как же вас плющит ...
показати весь коментар
20.06.2024 17:42 Відповісти
Коли таке зробить руснявий поц, ви певно будете плакати, що русня така крута, що Шторм Шедоуи з автоматів збиває, заощаджуючи ракети своєї ППО.
Це далеко не перший випадок збиття КР зі стрілецької зброї.
показати весь коментар
20.06.2024 17:44 Відповісти
Дай Бог, чтобы не последний
показати весь коментар
20.06.2024 17:51 Відповісти
Ну так. Що може затьмарити твій шедевральний пердок в диван? От де справжня майстерність. Так, кацапчику?
показати весь коментар
20.06.2024 18:38 Відповісти
Скільки життів врятував. Молодець, гарна робота!
показати весь коментар
20.06.2024 17:23 Відповісти
Респект
показати весь коментар
20.06.2024 17:30 Відповісти
Одна копеечная очередь и миллион баксов зарылся в землю.
показати весь коментар
20.06.2024 17:35 Відповісти
А сколько лаптей смогли бы купить москали
показати весь коментар
20.06.2024 17:43 Відповісти
Скількі лаптей не знаю, а одну ******* школу з басейном точна.
показати весь коментар
20.06.2024 21:38 Відповісти
Які ж наші Воїни вправні!!!
показати весь коментар
20.06.2024 17:37 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 17:50 Відповісти
Пам'ятаю що перший збитий москальський безпілотник був збитий баночкою огірків . Москалів треба знищувати всім що під руку попадеться .
показати весь коментар
20.06.2024 18:18 Відповісти
Кучно поклав, якраз у лючок. Судячи по кучности ракета саме над ним пройшла.
показати весь коментар
20.06.2024 19:21 Відповісти
Хтось скаже - випадковість. А я скажу - вправність.
показати весь коментар
20.06.2024 20:44 Відповісти
Цивільний? Багато кино дивимось?
показати весь коментар
20.06.2024 21:36 Відповісти
Гепарда БІЙЦЮ!!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
20.06.2024 19:25 Відповісти
А это чего за деревяшка?

показати весь коментар
21.06.2024 04:57 Відповісти
Ось це справжній Герой України! Та інші хлопці на передку. А не якась буданга з серйозним їб...щем
показати весь коментар
21.06.2024 08:17 Відповісти
 
 