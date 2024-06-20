Військовий Повітряних Сил збив російську крилату ракету з кулемета. ФОТО

Вйськовий Повітряних Сил ЗСУ Сергій на псевдо Доктор Мом збив російську крилату ракету з кулемета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Повітряних сил ЗСУ.

У цивільному житті військовий працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. Вранці 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

"Отримавши команду "готовність" негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", – згадує військовий.

