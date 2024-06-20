РУС
Военный Воздушных Сил сбил российскую крылатую ракету из пулемета. ФОТО

Военный Воздушных Сил ВСУ Сергей с псевдонимом Доктор Мом сбил российскую крылатую ракету из пулемета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Воздушных сил ВСУ.

військовий збив крилату ракету з кулемета

В гражданской жизни военный работал медиком. Сейчас же несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы. Утром 12 июня его подразделение перехватило вражескую ракету, которая направлялась на Киевщину.

військовий збив крилату ракету з кулемета

"Получив команду "готовность" немедленно отправились на позицию. По рации сообщили, что наша цель уже близко. Несколько секунд и мы увидели вражескую ракету, которая неслась в сторону Василькова. Взял свой пулемет и открыл огонь по цели. Пустив очередь из пулемета увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться", - вспоминает военный.

Автор: 

+45
Супер! Молодець!
20.06.2024 17:21 Ответить
20.06.2024 17:21 Ответить
+39
С головой совсем плохо, ребята бьют врага как могут. А средства ПВО сэкономили ракеты. Которые, в свою очередь, спасут жизни другим людям. Хотя, таким как ты, лишь бы очередной вымер написать.
20.06.2024 17:42 Ответить
20.06.2024 17:42 Ответить
+37
просто вогонь...
20.06.2024 17:18 Ответить
20.06.2024 17:18 Ответить
20.06.2024 17:18 Ответить
Чим тут гордитись? Скоро лопатами будуть збивають. Не дивно що прильоти по ТЕС регулярно...
20.06.2024 17:21 Ответить
20.06.2024 17:21 Ответить
Військовий Повітряних Сил з кулемета
20.06.2024 17:25 Ответить
20.06.2024 17:25 Ответить
І що? Ці мобільні вогневі групи - це складова ППО. Тобі не похєр чим твою смерть збивають? З Петріота чи з ПКМ?

Вони в системі раннього оповіщення. В них сплановані сектори та таймінги доступності до збиття, вірогідні маршрути тих чи інших типів цілей.

Головне - збив, врятував твоє життя та твоє майно. Май повагу.
20.06.2024 20:42 Ответить
20.06.2024 20:42 Ответить
До твого відома - кулемети на баштах танків - зенітні Для стрільби по низьколетючих цілях А він - у складі мобільної вогневої групи - саме для цього ж!
20.06.2024 21:24 Ответить
20.06.2024 21:24 Ответить
20.06.2024 17:42 Ответить
Та пісець... А можна ще каменюками кидать - якщо буде кидать тисяч десять зенітчиків то років за сто хтось та й зіб'є КР каменем. Ото герой буде...
20.06.2024 18:22 Ответить
20.06.2024 18:22 Ответить
андрючмон ти чмоногон --- поменяй женскую гигиеническую прокладку и жисть наладится
20.06.2024 18:28 Ответить
20.06.2024 18:28 Ответить
Підарок,вотки неть...
20.06.2024 18:34 Ответить
20.06.2024 18:34 Ответить
У мене торік сусід (вчорашній пацан) збив "шахєд" з автомата
20.06.2024 21:27 Ответить
20.06.2024 21:27 Ответить
Как же вас плющит ...
20.06.2024 17:42 Ответить
20.06.2024 17:42 Ответить
Коли таке зробить руснявий поц, ви певно будете плакати, що русня така крута, що Шторм Шедоуи з автоматів збиває, заощаджуючи ракети своєї ППО.
Це далеко не перший випадок збиття КР зі стрілецької зброї.
20.06.2024 17:44 Ответить
20.06.2024 17:44 Ответить
Дай Бог, чтобы не последний
20.06.2024 17:51 Ответить
20.06.2024 17:51 Ответить
Ну так. Що може затьмарити твій шедевральний пердок в диван? От де справжня майстерність. Так, кацапчику?
20.06.2024 18:38 Ответить
20.06.2024 18:38 Ответить
Скільки життів врятував. Молодець, гарна робота!
20.06.2024 17:23 Ответить
20.06.2024 17:23 Ответить
Респект
20.06.2024 17:30 Ответить
20.06.2024 17:30 Ответить
Одна копеечная очередь и миллион баксов зарылся в землю.
20.06.2024 17:35 Ответить
20.06.2024 17:35 Ответить
А сколько лаптей смогли бы купить москали
20.06.2024 17:43 Ответить
20.06.2024 17:43 Ответить
Скількі лаптей не знаю, а одну ******* школу з басейном точна.
20.06.2024 21:38 Ответить
20.06.2024 21:38 Ответить
Які ж наші Воїни вправні!!!
20.06.2024 17:37 Ответить
20.06.2024 17:37 Ответить
20.06.2024 17:50 Ответить
20.06.2024 17:50 Ответить
Пам'ятаю що перший збитий москальський безпілотник був збитий баночкою огірків . Москалів треба знищувати всім що під руку попадеться .
20.06.2024 18:18 Ответить
20.06.2024 18:18 Ответить
Кучно поклав, якраз у лючок. Судячи по кучности ракета саме над ним пройшла.
20.06.2024 19:21 Ответить
20.06.2024 19:21 Ответить
Хтось скаже - випадковість. А я скажу - вправність.
20.06.2024 20:44 Ответить
20.06.2024 20:44 Ответить
Цивільний? Багато кино дивимось?
20.06.2024 21:36 Ответить
20.06.2024 21:36 Ответить
Гепарда БІЙЦЮ!!!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!
20.06.2024 19:25 Ответить
20.06.2024 19:25 Ответить
А это чего за деревяшка?

21.06.2024 04:57 Ответить
21.06.2024 04:57 Ответить
Ось це справжній Герой України! Та інші хлопці на передку. А не якась буданга з серйозним їб...щем
21.06.2024 08:17 Ответить
21.06.2024 08:17 Ответить
 
 