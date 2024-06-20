Военный Воздушных Сил сбил российскую крылатую ракету из пулемета. ФОТО

Военный Воздушных Сил ВСУ Сергей с псевдонимом Доктор Мом сбил российскую крылатую ракету из пулемета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Воздушных сил ВСУ.

В гражданской жизни военный работал медиком. Сейчас же несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы. Утром 12 июня его подразделение перехватило вражескую ракету, которая направлялась на Киевщину.

"Получив команду "готовность" немедленно отправились на позицию. По рации сообщили, что наша цель уже близко. Несколько секунд и мы увидели вражескую ракету, которая неслась в сторону Василькова. Взял свой пулемет и открыл огонь по цели. Пустив очередь из пулемета увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться", - вспоминает военный.

