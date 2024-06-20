Уламки крилатих ракет РФ, збитих на Дніпропетровщині вночі. ФОТОрепортаж
Вночі сили ППО збили крилаті ракети РФ на Дніпропетровщині.
Відповідні світлини оприлюднили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
"Крилаті ракети заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.
