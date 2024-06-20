УКР
Уламки крилатих ракет РФ, збитих на Дніпропетровщині вночі. ФОТОрепортаж

Вночі сили ППО збили крилаті ракети РФ на Дніпропетровщині.

Відповідні світлини оприлюднили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

"Крилаті ракети заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

Уламки російських ракет, збитих на Дніпропетровщині
Уламки російських ракет, збитих на Дніпропетровщині
Уламки російських ракет, збитих на Дніпропетровщині
Уламки російських ракет, збитих на Дніпропетровщині
Уламки російських ракет, збитих на Дніпропетровщині

rusņa vse zasrjot....svojo boloto izgaģiļi - teperj v UA gaģit.
20.06.2024 11:09 Відповісти
Касапи нащадки людожерів часів ще Геродота,нащадки скаженого Петра в знищення Батурина,тоді української столиці,а зараз вбивають мирних людей в Україні,бомбардують наші міста та села!Виродки ви,московити!Забирайте свої манатки і ідіть геть з України!
20.06.2024 12:00 Відповісти
 
 