Новини
6 271 15

Сили ППО вночі збили 5 ракет та усі ударні БпЛА. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 20 червня російські загарбники атакували Україну ракетами  повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької обл. – РФ);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);
  • 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ)", - йдеться в повідомленні.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина. Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", - зазначив Олещук.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області.

інфографіка ППО

ППО (3470) Повітряні сили (2945) Олещук Микола (109)
+13
Я ніяк не можу скласти пазл з новин від ДТЕК та сил ППО України. Все збито звітують одні, а інші кажуть про влучання у черговий об'єкт інфраструктури. давайте вже якось домовлятись, щоб вішати локшину українцю правильно й надійно. Щоб питань ні у кого не виникало. І підозр про голого короля.
20.06.2024 08:16 Відповісти
+10
И как всегда все сбито... А потом несколько дней пожар тушить будут. У конашенкова научились?
20.06.2024 08:25 Відповісти
+5
У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури Джерело:
20.06.2024 07:32 Відповісти
Так вроде ж крылатые не пускали🧐
20.06.2024 08:13 Відповісти
А для чого чотири ТУшки злітали?
20.06.2024 08:17 Відповісти
Просто злітали і все ,ніяких х101 і х555 не було ..5 ракет це х59 пущені з сушок на півдні ...
вся інформація повинна подаватись лише єдиним лохотроном. тоді лохам буде набагато комфортніше і спокійніше. вони вже на курортний сезон до Криму зібрались.
Навіщо воно тобі,ведеш статистику ?Маєш якісь питання до нашої ППО ? Які питання можуть виникати у даванних експердиторів? Взагалі не приплітай свого зеленодупого голого короля до справ ЗСУ.
Шановний, я там де маю бути. Якщо є інші пропозиції - звертайся до ТЦК. Давати координати ? Мої звісно. І звичайно мене турбують новини, які протирічять одна одній. А щодо громадянина зєлєнскаВО, то він мій як і твій. Хоча насправді він не може бути чиєюсь власністю. Можливо ти під дЄрмаком й прикупив цього бовдура на черговий серіал після того, як воно вийде з-під варти ? Але його "талант" вже буде зів'ялим та не справжнім.
Складай далі пазли.То твоє.І не ний що складни попався.
Ахламон, ти підтверджуєш свій НІК.
Самі додумались. Пропаганда.
4 ту сзлітали але половина каналів про ракети не писали ..дивна річ ..деякі канали написали що ніяких ракет не було а пуски були імітація
всім незадоволеним - підіть зробіть краще, збийте всі ракети, впімайте всі шахеди.. От тоді буде право верещати та обурюватися.
