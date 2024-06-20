Сили ППО вночі збили 5 ракет та усі ударні БпЛА. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 20 червня російські загарбники атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької обл. – РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ)", - йдеться в повідомленні.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина. Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", - зазначив Олещук.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області.