Нічна атака "шахедів": на Вінниччині влучання в об’єкт критичної інфраструктури

У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Внаслідок атаки армії РФ на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, без постраждалих.

"На місці проводять усі необхідні заходи для ліквідації наслідків", - додав Борзов.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ.