Нічна атака "шахедів": на Вінниччині влучання в об’єкт критичної інфраструктури
У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Внаслідок атаки армії РФ на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, без постраждалих.
"На місці проводять усі необхідні заходи для ліквідації наслідків", - додав Борзов.
Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ти українською мовою тільки заголовки читати вмієш ? За твоїм же посиланням : "Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА"
Якийсь аналіз написанного зробити зможеш чи це занадто складно ?