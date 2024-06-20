УКР
Нічна атака "шахедів": на Вінниччині влучання в об’єкт критичної інфраструктури

шахеди

У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Внаслідок атаки армії РФ на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, без постраждалих.

"На місці проводять усі необхідні заходи для ліквідації наслідків", - додав Борзов.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ.

Заврались. А как же "Сили ППО вночі збили 5 ракет та усі ударні БпЛА. ІНФОГРАФІКА Джерело:
20.06.2024 07:39 Відповісти
Так само як і кава у Ялті.
20.06.2024 07:45 Відповісти
"Заврались. А как же "Сили ППО вночі збили 5 ракет та усі ударні БпЛА"
А ти українською мовою тільки заголовки читати вмієш ? За твоїм же посиланням : "Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА"
Якийсь аналіз написанного зробити зможеш чи це занадто складно ?
20.06.2024 09:38 Відповісти
Ну просто людина сама наводить посилання на атаку у тому числі ракетами, і що не усі їх збито, і при цьому розповідає про "заврались", нечеб-то натякаючи, що прильоти були, при тому що наші кажуть що усе збито. В усякому разі-я так зрозумів про ото "заврались".
20.06.2024 09:54 Відповісти
Так це ж нібито журналіст написала, що це сталось через атаку шахедів!
20.06.2024 10:50 Відповісти
рижий тарган спонсорував знищення старих нікчемних за часом самоварів щоб додатково ще й заробити на цьому віджатому у державі мотлосі
20.06.2024 08:10 Відповісти
Ми все позбивали ! Але є влучання ...
20.06.2024 08:10 Відповісти
 
 