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Ночная атака "шахедов": на Виннитчине попадание в объект критической инфраструктуры

шахеди

В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"В результате атаки армии РФ в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Предварительно, без пострадавших.

"На месте проводят все необходимые мероприятия для ликвидации последствий", - добавил Борзов.

Напомним, ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев.

Автор: 

беспилотник (3655) Винницкая область (1037) обстрел (27405)


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Заврались. А как же "Сили ППО вночі збили 5 ракет та усі ударні БпЛА. ІНФОГРАФІКА Джерело:
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20.06.2024 07:39 Ответить
Так само як і кава у Ялті.
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20.06.2024 07:45 Ответить
"Заврались. А как же "Сили ППО вночі збили 5 ракет та усі ударні БпЛА"
А ти українською мовою тільки заголовки читати вмієш ? За твоїм же посиланням : "Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА"
Якийсь аналіз написанного зробити зможеш чи це занадто складно ?
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20.06.2024 09:38 Ответить
Ну просто людина сама наводить посилання на атаку у тому числі ракетами, і що не усі їх збито, і при цьому розповідає про "заврались", нечеб-то натякаючи, що прильоти були, при тому що наші кажуть що усе збито. В усякому разі-я так зрозумів про ото "заврались".
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20.06.2024 09:54 Ответить
Так це ж нібито журналіст написала, що це сталось через атаку шахедів!
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20.06.2024 10:50 Ответить
рижий тарган спонсорував знищення старих нікчемних за часом самоварів щоб додатково ще й заробити на цьому віджатому у державі мотлосі
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20.06.2024 08:10 Ответить
Ми все позбивали ! Але є влучання ...
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20.06.2024 08:10 Ответить
 
 