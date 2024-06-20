Ночная атака "шахедов": на Виннитчине попадание в объект критической инфраструктуры

В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"В результате атаки армии РФ в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Предварительно, без пострадавших.

"На месте проводят все необходимые мероприятия для ликвидации последствий", - добавил Борзов.

Напомним, ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев.