Ночная атака "шахедов": на Виннитчине попадание в объект критической инфраструктуры
В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"В результате атаки армии РФ в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Предварительно, без пострадавших.
"На месте проводят все необходимые мероприятия для ликвидации последствий", - добавил Борзов.
Напомним, ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев.
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А ти українською мовою тільки заголовки читати вмієш ? За твоїм же посиланням : "Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА"
Якийсь аналіз написанного зробити зможеш чи це занадто складно ?