Силы ПВО ночью сбили 5 ракет и все ударные БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Всего враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Воронежской обл. - РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);

27 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ)", - говорится в сообщении.

Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара - Восток Украины, в частности, Днепропетровщина. Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 32 воздушные цели:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

27 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", - отметил Олещук.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

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Напомним, ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев. В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также взрывы были в Днепре и Запорожской области.