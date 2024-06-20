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Силы ПВО ночью сбили 5 ракет и все ударные БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Всего враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Воронежской обл. - РФ);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);
  • 27 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ)", - говорится в сообщении.

Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара - Восток Украины, в частности, Днепропетровщина. Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 32 воздушные цели:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 27 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", - отметил Олещук.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

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Напомним, ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев. В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также взрывы были в Днепре и Запорожской области.

інфографіка ППО

Автор: 

ПВО (2784) Воздушные силы (2340) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+13
Я ніяк не можу скласти пазл з новин від ДТЕК та сил ППО України. Все збито звітують одні, а інші кажуть про влучання у черговий об'єкт інфраструктури. давайте вже якось домовлятись, щоб вішати локшину українцю правильно й надійно. Щоб питань ні у кого не виникало. І підозр про голого короля.
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20.06.2024 08:16
+10
И как всегда все сбито... А потом несколько дней пожар тушить будут. У конашенкова научились?
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20.06.2024 08:25
+5
У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури Джерело:
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20.06.2024 07:32
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У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури Джерело:
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20.06.2024 07:32 Ответить
Так вроде ж крылатые не пускали🧐
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20.06.2024 08:13 Ответить
А для чого чотири ТУшки злітали?
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20.06.2024 08:17 Ответить
Просто злітали і все ,ніяких х101 і х555 не було ..5 ракет це х59 пущені з сушок на півдні ...
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20.06.2024 09:47 Ответить
Я ніяк не можу скласти пазл з новин від ДТЕК та сил ППО України. Все збито звітують одні, а інші кажуть про влучання у черговий об'єкт інфраструктури. давайте вже якось домовлятись, щоб вішати локшину українцю правильно й надійно. Щоб питань ні у кого не виникало. І підозр про голого короля.
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20.06.2024 08:16 Ответить
вся інформація повинна подаватись лише єдиним лохотроном. тоді лохам буде набагато комфортніше і спокійніше. вони вже на курортний сезон до Криму зібрались.
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20.06.2024 10:54 Ответить
Навіщо воно тобі,ведеш статистику ?Маєш якісь питання до нашої ППО ? Які питання можуть виникати у даванних експердиторів? Взагалі не приплітай свого зеленодупого голого короля до справ ЗСУ.
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20.06.2024 13:34 Ответить
Шановний, я там де маю бути. Якщо є інші пропозиції - звертайся до ТЦК. Давати координати ? Мої звісно. І звичайно мене турбують новини, які протирічять одна одній. А щодо громадянина зєлєнскаВО, то він мій як і твій. Хоча насправді він не може бути чиєюсь власністю. Можливо ти під дЄрмаком й прикупив цього бовдура на черговий серіал після того, як воно вийде з-під варти ? Але його "талант" вже буде зів'ялим та не справжнім.
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20.06.2024 21:01 Ответить
Складай далі пазли.То твоє.І не ний що складни попався.
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20.06.2024 21:30 Ответить
Ахламон, ти підтверджуєш свій НІК.
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20.06.2024 22:54 Ответить
И как всегда все сбито... А потом несколько дней пожар тушить будут. У конашенкова научились?
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20.06.2024 08:25 Ответить
Самі додумались. Пропаганда.
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20.06.2024 08:43 Ответить
4 ту сзлітали але половина каналів про ракети не писали ..дивна річ ..деякі канали написали що ніяких ракет не було а пуски були імітація
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20.06.2024 08:59 Ответить
всім незадоволеним - підіть зробіть краще, збийте всі ракети, впімайте всі шахеди.. От тоді буде право верещати та обурюватися.
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20.06.2024 12:43 Ответить
 
 