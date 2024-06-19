В России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, - Воздушные силы

Зафиксирован взлет четырех российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 борта Ту-95мс взлетели с аэродрома "Оленья" (Мурманская область) и осуществляют полет в юго-восточном направлении.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призывают в Воздушных силах.

Подробнее о бомбардировщике Ту-95

Ту-95 - стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Его назначение - уничтожение стратегических объектов в тылу врага. Самолет способен нести на борту 6 ракет Х-55, Х-555, находящихся в барабане. Еще 8 ракет Х-101 бомбардировщик несет на пилонах под крыльями.

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