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В России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, - Воздушные силы

Бомбардувальник Ту-95

Зафиксирован взлет четырех российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 борта Ту-95мс взлетели с аэродрома "Оленья" (Мурманская область) и осуществляют полет в юго-восточном направлении.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призывают в Воздушных силах.

Подробнее о бомбардировщике Ту-95

Ту-95 - стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Его назначение - уничтожение стратегических объектов в тылу врага. Самолет способен нести на борту 6 ракет Х-55, Х-555, находящихся в барабане. Еще 8 ракет Х-101 бомбардировщик несет на пилонах под крыльями.

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Автор: 

россия (95725) самолет (3606) бомбардировка (451) Воздушные силы (2340) воздушная тревога (797)


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Топ комментарии
+4
Обстрілювати аеродром "Оленья"

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19.06.2024 23:40
+4
Чомусь Вовачка такі новини не читає зробившим разом
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19.06.2024 23:43
+1
Нам бы в ответ повторить "Азов"...
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19.06.2024 22:44
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Нам бы в ответ повторить "Азов"...
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19.06.2024 22:44 Ответить
Обстрілювати аеродром "Оленья"

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19.06.2024 23:40 Ответить
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19.06.2024 23:42 Ответить
Чомусь Вовачка такі новини не читає зробившим разом
показать весь комментарий
19.06.2024 23:43 Ответить
 
 