В Росії злетіли 4 стратегічні бомбардувальники Ту-95мс, - Повітряні сили

Зафіксовано зліт чотирьох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 4 борти Ту-95мс злетіли з аеродрому "Оленья" (Мурманська область) та здійснюють політ у південно-східному напрямку.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - закликають в Повітряних силах.

Детальніше про бомбардувальник Ту-95

Ту-95 - стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений та прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Його призначення - знищення стратегічних об'єктів у тилу ворога. Літак здатен нести на борту 6 ракет Х-55, Х-555, що знаходяться в барабані. Ще 8 ракет Х-101 бомбардувальник несе на пілонах під крилами.

