Війська РФ запустили ракети на Миргород та Полтаву

Вдень 19 червня 2024 року російські війська намагаються завдати ракетного удару по Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета через Харківщину в напрямку Полтавської області!" - йдеться у повідомленні.

"Миргород - терміново в укриття!" - додають у Повітряних силах.

"Ще ракета на Полтавщині, курс - Полтава", - уточнили у пресцентрі ПС.

