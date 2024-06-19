УКР
Війська РФ запустили ракети на Миргород та Полтаву

Рашисти запустили ракети на Полтавщину

Вдень 19 червня 2024 року російські війська намагаються завдати ракетного удару по Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета через Харківщину в напрямку Полтавської області!" - йдеться у повідомленні.

"Миргород - терміново в укриття!" - додають у Повітряних силах.

"Ще ракета на Полтавщині, курс - Полтава", - уточнили у пресцентрі ПС.

Як там в нас з виробництвом українських балістичних ракет?
19.06.2024 16:31 Відповісти
Заблоковано, Зеленським тараном разумковим стефанчуком та отими ідіотами, гончаруком і шмигалем… ДОЗ заблоковано під патронатом єрмака, як і злив вагнерівців!!
Керівники ГПУ СБУ ДБР та ще з десяток організацій, отримувачів грошей з бюджету, дивно нічого не роблять ….
А безкарність, за такі дії посадовців від приблуд95, призводить до СМЕРТЕЙ і КРОВІ Українців!!
Співпадіння …
19.06.2024 16:38 Відповісти
Будьмо уважними! ****** казиться від страху перед своїм КІНЦЕМ!!
А свято наближається, невблаганно !!
Пильнуймо!
19.06.2024 16:32 Відповісти
Оптимізм-це добре але погано і навіть зле коли він зашкалює.
19.06.2024 17:36 Відповісти
 
 