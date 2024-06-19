Войска РФ запустили ракеты на Миргород и Полтаву
Днем 19 июня 2024 года российские войска пытаются нанести ракетный удар по Полтавщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракета через Харьковскую область в направлении Полтавской области!" - говорится в сообщении.
"Миргород - срочно в укрытие!" - добавляют в Воздушных силах.
"Еще ракета на Полтавщине, курс - Полтава", - уточнили в пресс-центре ПС.
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Керівники ГПУ СБУ ДБР та ще з десяток організацій, отримувачів грошей з бюджету, дивно нічого не роблять ….
А безкарність, за такі дії посадовців від приблуд95, призводить до СМЕРТЕЙ і КРОВІ Українців!!
Співпадіння …
А свято наближається, невблаганно !!
Пильнуймо!