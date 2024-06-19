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Новости Война
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Войска РФ запустили ракеты на Миргород и Полтаву

Рашисти запустили ракети на Полтавщину

Днем 19 июня 2024 года российские войска пытаются нанести ракетный удар по Полтавщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета через Харьковскую область в направлении Полтавской области!" - говорится в сообщении.

"Миргород - срочно в укрытие!" - добавляют в Воздушных силах.

"Еще ракета на Полтавщине, курс - Полтава", - уточнили в пресс-центре ПС.

Также смотрите: Ракетный удар РФ по Полтавщине: 9 человек госпитализированы, повреждены 16 зданий. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миргород (61) Воздушные силы (2340) Полтавская область (1169)


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Як там в нас з виробництвом українських балістичних ракет?
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19.06.2024 16:31 Ответить
Заблоковано, Зеленським тараном разумковим стефанчуком та отими ідіотами, гончаруком і шмигалем… ДОЗ заблоковано під патронатом єрмака, як і злив вагнерівців!!
Керівники ГПУ СБУ ДБР та ще з десяток організацій, отримувачів грошей з бюджету, дивно нічого не роблять ….
А безкарність, за такі дії посадовців від приблуд95, призводить до СМЕРТЕЙ і КРОВІ Українців!!
Співпадіння …
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19.06.2024 16:38 Ответить
Будьмо уважними! ****** казиться від страху перед своїм КІНЦЕМ!!
А свято наближається, невблаганно !!
Пильнуймо!
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19.06.2024 16:32 Ответить
Оптимізм-це добре але погано і навіть зле коли він зашкалює.
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19.06.2024 17:36 Ответить
 
 