Войска РФ запустили ракеты на Миргород и Полтаву

Днем 19 июня 2024 года российские войска пытаются нанести ракетный удар по Полтавщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета через Харьковскую область в направлении Полтавской области!" - говорится в сообщении.

"Миргород - срочно в укрытие!" - добавляют в Воздушных силах.

"Еще ракета на Полтавщине, курс - Полтава", - уточнили в пресс-центре ПС.

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