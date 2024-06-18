Ракетный удар РФ по Полтавщине: 9 человек госпитализированы, повреждены 16 зданий. ФОТОрепортаж
В результате вчерашнего ракетного удара по гражданской инфраструктуре Полтавщины повреждены 16 зданий, 9 из них - жилые многоквартирные дома.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"От рук российской армии страдают абсолютно все. Дети, взрослые, животные. Все живое на нашей земле.
Полтавщина оправляется от вчерашних событий. Оккупанты нанесли удар по Полтавской громаде. За медицинской помощью обратились 22 человека, из них трое детей. Госпитализировали девять человек, среди них два ребенка", - уточнил он.
Как сообщалось, днем 17 июня 2024 года войска РФ атаковали Полтавскую область. Впоследствии стало известно о более 20 раненых из-за российского удара по Полтавскому району.
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Дивно, але аброхамія, катлєти з лимонами і отою безумною з ВРУ, ЛЮДИ, так і НЕ ПОБАЧИЛИ…
Співпадіння… В Яворівський центр, аброхамія примчав одразу пофоткатися…. Тому і загинули > 60 захисників України…
Дивно, що аброхамія ще на свободі… Слічі з ГПУ заклопотані, мабуть….
Бо в тому районі який показано, багато атставніков живе. Може хто з них помилився в розрахунках?
Бо сепарньою там аж кишить.