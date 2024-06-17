В Полтавском районе попадание в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

Днем 17 июня 2024 года войска РФ атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди.

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Информация уточняется.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты запустили ракету на Миргород.