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Новости Война
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В Полтавском районе попадание в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

вибух

Днем 17 июня 2024 года войска РФ атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди.

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Информация уточняется.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты запустили ракету на Миргород.

Автор: 

обстрел (27379) Тахтаулове (768) ракеты (3576) Полтавская область (1166)


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По одній крилатій ракеті на день у випадкове місто - ніяке ППО всю територію не захистить.
Коли вже будуть обіцяні F-16?
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17.06.2024 14:52 Ответить
ПАртньйори кажуть шо ше не начасі...
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17.06.2024 15:14 Ответить
Вони перехоплять всі ракети?
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17.06.2024 17:45 Ответить
 
 