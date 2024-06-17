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Новости Война
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Рашисты запустили ракету на Миргород

Ракета на Миргород

Днем 17 июня 2024 года враг пытается нанести ракетный удар по Полтавщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростная цель через Сумщину в направлении Полтавской области!", - говорится в сообщении.

"Миргород - срочно в укрытие!", - добавляют в Воздушных силах.

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Миргород (61) Воздушные силы (2336) Полтавская область (1166)


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