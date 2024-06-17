Рашисты запустили ракету на Миргород

Днем 17 июня 2024 года враг пытается нанести ракетный удар по Полтавщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростная цель через Сумщину в направлении Полтавской области!", - говорится в сообщении.

"Миргород - срочно в укрытие!", - добавляют в Воздушных силах.

Читайте также: На Полтавщине слышали взрывы