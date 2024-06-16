На Полтавщине слышали взрыв

Днем 16 июня 2024 года войска РФ снова пытались атаковать Полтавщину.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"На Полтавщине слышали звуки похожие на взрывы. Сохраняем спокойствие, попаданий на территории области не зафиксировано, никто не пострадал", - отметил он.

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Ранее Воздушные силы информировали о движении скоростной цели в направлении Миргорода.

Как сообщалось, 15 июня оккупанты несколько раз запускали ракеты на Миргород.