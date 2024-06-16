Россияне атаковали Полтавщину
Вчера, 15 июня, армия РФ осуществила атаку на Полтавскую область.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атакует Полтавскую область! Находитесь в укрытиях!" - написал он.
В Воздушных силах сообщали о ракетной опасности для Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областей и о повторных пусках в направлении Полтавщины.
Ранее сообщалось, что днем 15 июня 2024 года российские оккупанты дважды запускали ракеты в направлении Миргорода Полтавской области.
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Яр Холодний
показать весь комментарий16.06.2024 06:01 Ответить Мне нравится 1
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