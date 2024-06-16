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Россияне атаковали Полтавщину

Росіяни атакують Полтавщину

Вчера, 15 июня, армия РФ осуществила атаку на Полтавскую область.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атакует Полтавскую область! Находитесь в укрытиях!" - написал он.

В Воздушных силах сообщали о ракетной опасности для Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областей и о повторных пусках в направлении Полтавщины.

Также читайте: Враг снова запустил ракету на Миргород, - Воздушные силы

Ранее сообщалось, что днем 15 июня 2024 года российские оккупанты дважды запускали ракеты в направлении Миргорода Полтавской области.

Автор: 

обстрел (27379) Полтавская область (1166)


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Аеродром у Миргороді зруйнувать хочуть? Бо підозрюють що туди можуть сісти Ф-16?
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16.06.2024 06:01 Ответить
 
 