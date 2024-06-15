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Ворог знову запустив ракету на Миргород, - Повітряні сили

Ракета на Миргород

Окупанти знову запустили ракету в напрямку Миргорода Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в Сумській області, курсом на Полтавщину!", - йдеться у повідомленні. 

"Ракета в напрямку Миргорода", - уточнили у ПС.

Читайте: Окупанти атакували Полтавщину. Одна людина зазнала поранень

Раніше повідомлялося, що вдень 15 червня 2024 року російські окупанти запустили ракети у напрямку Миргорода Полтавської області.

Автор: 

Миргород (61) ракети (4030) Повітряні сили (2673) Полтавська область (1120)


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кацапи і кацапки - щоб ви всі виздихали!
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15.06.2024 13:37 Відповісти
И на березках повесились радостно **** лаптями.
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15.06.2024 13:59 Відповісти
 
 