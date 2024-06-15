Ворог знову запустив ракету на Миргород, - Повітряні сили
Окупанти знову запустили ракету в напрямку Миргорода Полтавської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета в Сумській області, курсом на Полтавщину!", - йдеться у повідомленні.
"Ракета в напрямку Миргорода", - уточнили у ПС.
Раніше повідомлялося, що вдень 15 червня 2024 року російські окупанти запустили ракети у напрямку Миргорода Полтавської області.
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Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар15.06.2024 13:37 Відповісти Мені подобається 7
govtva
показати весь коментар15.06.2024 13:59 Відповісти Мені подобається 1
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