Ворог запустив ракети у напрямку Миргорода, - Повітряні сили
Вдень 15 червня 2024 року російські окупанти запустили ракети у напрямку Миргорода Полтавської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета в Сумській області, курсом на Полтавщину!", - йдеться у повідомленні.
"Миргород - в укриття! Ракети у вашому напрямку", - додають у Повітряних силах.
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