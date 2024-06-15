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Ворог запустив ракети у напрямку Миргорода, - Повітряні сили

Ракети на Миргород

Вдень 15 червня 2024 року російські окупанти запустили ракети у напрямку Миргорода Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета в Сумській області, курсом на Полтавщину!", - йдеться у повідомленні.

"Миргород - в укриття! Ракети у вашому напрямку", - додають у Повітряних силах. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Полтавщину: Вибух пролунав у Миргородському районі (оновлено)

Автор: 

Миргород (61) ракети (4030) Полтавська область (1120)


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