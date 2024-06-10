Окупанти атакували Полтавщину. Одна людина зазнала поранень

Ввечері в понеділок, 10 червня, російські загарбники атакували Полтавську область.

Про це повідомив у Telegram очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, внаслідок обстрілу постраждала одна цивільна особа в Миргородському районі області.

Наразі інформація щодо наслідків російського обстрілу ще уточнюється.

Нагадаємо, що 8 червня на Полтавщині померла жінка, яка зазнала поранень через обстріл окупантів.

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