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Удар РФ по Полтавщині: поранена жінка померла в лікарні

Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини

Померла жінка, поранена внаслідок вчорашнього обстрілу цивільної інфраструктури на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя", - йдеться у повідомленні.

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Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі на Полтавщині. Зранку 8 червня повідомлялося, що поранена досі у важкому стані, пошкоджено понад 50 приватних будинків на Полтавщині.

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***** вбило, просто так, ще одного Українця..(((
а Зєля з бандою своїх менеджерів-мародерів нічого не робить аби максимально ефективно запобігати людським трагедіям яких вже тисячі тисяч.. тільки щоденно тошнить своїм хрипасиком з голубого очка зелених бариг на крові своєму тупорилому лохторату, клянчить бабло для своєї мафії та продовжує множити свою корупцію і мародерство..
Зєля, годі бавитися у Великага політика.. як політик та державний (прости Господи) діяч, ти - лайно зелене, яке про.бало усе в Україні... другого терміну прездобольства однаково не буде, буде перший термін у тюрмі за УСЕ скоєне на арені зеленого цирку уродів...
Червінського звільніть, хвойди зелені!
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08.06.2024 11:50 Відповісти
 
 