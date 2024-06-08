Удар РФ по Полтавщині: поранена жінка померла в лікарні
Померла жінка, поранена внаслідок вчорашнього обстрілу цивільної інфраструктури на Полтавщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя", - йдеться у повідомленні.
Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі на Полтавщині. Зранку 8 червня повідомлялося, що поранена досі у важкому стані, пошкоджено понад 50 приватних будинків на Полтавщині.
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а Зєля з бандою своїх менеджерів-мародерів нічого не робить аби максимально ефективно запобігати людським трагедіям яких вже тисячі тисяч.. тільки щоденно тошнить своїм хрипасиком з голубого очка зелених бариг на крові своєму тупорилому лохторату, клянчить бабло для своєї мафії та продовжує множити свою корупцію і мародерство..
Зєля, годі бавитися у Великага політика.. як політик та державний (прости Господи) діяч, ти - лайно зелене, яке про.бало усе в Україні... другого терміну прездобольства однаково не буде, буде перший термін у тюрмі за УСЕ скоєне на арені зеленого цирку уродів...
Червінського звільніть, хвойди зелені!