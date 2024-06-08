Удар РФ по Полтавщині: поранена досі у важкому стані, пошкоджено понад 50 приватних будинків. ФОТОрепортаж
Унаслідок вчорашнього обстрілу Полтавщини пошкоджено понад 50 приватних будинків.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
За його словами, учора після влучання з-під завалів власного дому врятували жінку. Вона досі перебуває у важкому стані. На місці події медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес.
"До ліквідації наслідків ворожого обстрілу ДСНС залучили 70 людей особового складу та 16 одиниць техніки. У роботі рятувальники використовували відеокамери, бодікамери, квадрокоптери. Це дало можливість зробити онлайн-трансляції для швидкої координації дій штабу, аналізу ситуації на місці події та прийняття відповідних важливих рішень", - йдеться у повідомленні.
Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі на Полтавщині.
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