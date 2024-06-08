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Удар РФ по Полтавщині: поранена досі у важкому стані, пошкоджено понад 50 приватних будинків. ФОТОрепортаж

Унаслідок вчорашнього обстрілу Полтавщини пошкоджено понад 50 приватних будинків.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини 

За його словами, учора після влучання з-під завалів власного дому врятували жінку. Вона досі перебуває у важкому стані. На місці події медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес.

"До ліквідації наслідків ворожого обстрілу ДСНС залучили 70 людей особового складу та 16 одиниць техніки. У роботі рятувальники використовували відеокамери, бодікамери, квадрокоптери. Це дало можливість зробити онлайн-трансляції для швидкої координації дій штабу, аналізу ситуації на місці події та прийняття відповідних важливих рішень", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки влучання ворожих дронів у промисловий об’єкт на Полтавщині: пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини

Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі на Полтавщині.

Автор: 

обстріл (28648) Полтавська область (1120)


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