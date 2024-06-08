Удар РФ по Полтавщине: раненая женщина до сих пор в тяжелом состоянии, повреждено более 50 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие вчерашнего обстрела Полтавщины повреждено более 50 частных домов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеского обстрела Полтавщины

По его словам, вчера после попадания из-под завалов собственного дома спасли женщину. Она до сих пор находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия медики оказали помощь двум людям с острой реакцией на стресс.

"К ликвидации последствий вражеского обстрела ГСЧС привлекли 70 человек личного состава и 16 единиц техники. В работе спасатели использовали видеокамеры, бодикамеры, квадрокоптеры. Это дало возможность сделать онлайн-трансляции для быстрой координации действий штаба, анализа ситуации на месте происшествия и принятия соответствующих важных решений", - говорится в сообщении.

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Накануне Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Полтавщине.