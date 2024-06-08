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Удар РФ по Полтавщине: раненая женщина до сих пор в тяжелом состоянии, повреждено более 50 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие вчерашнего обстрела Полтавщины повреждено более 50 частных домов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеского обстрела Полтавщины

По его словам, вчера после попадания из-под завалов собственного дома спасли женщину. Она до сих пор находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия медики оказали помощь двум людям с острой реакцией на стресс.

"К ликвидации последствий вражеского обстрела ГСЧС привлекли 70 человек личного состава и 16 единиц техники. В работе спасатели использовали видеокамеры, бодикамеры, квадрокоптеры. Это дало возможность сделать онлайн-трансляции для быстрой координации действий штаба, анализа ситуации на месте происшествия и принятия соответствующих важных решений", - говорится в сообщении.

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Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини
Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини

Накануне Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Полтавщине.

Автор: 

обстрел (27351) Полтавская область (1165)


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