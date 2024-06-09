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Війська РФ запустили ракети на Миргород, - Повітряні сили

ракета,крилата

Вдень 9 червня 2024 року війська РФ намагаються атакувати Миргород Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області", - йдеться у повідомленні.

"Миргород - терміново в укриття!" - додають у Повітряних силах.

"Ще одна ракета! Курс - Миргород!" - згодом зазначили у ПС.

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09.06.2024 12:56 Відповісти
Оптимізму не добавляє,- США підготують українських пілотів на F-16 тільки до кінця року.
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09.06.2024 15:31 Відповісти
 
 