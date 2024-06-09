Війська РФ запустили ракети на Миргород, - Повітряні сили
Вдень 9 червня 2024 року війська РФ намагаються атакувати Миргород Полтавської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області", - йдеться у повідомленні.
"Миргород - терміново в укриття!" - додають у Повітряних силах.
"Ще одна ракета! Курс - Миргород!" - згодом зазначили у ПС.
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JuopunutBear
показати весь коментар09.06.2024 12:56 Відповісти Мені подобається 0
Trofim
показати весь коментар09.06.2024 15:31 Відповісти Мені подобається 0
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