Війська РФ запустили ракети на Миргород, - Повітряні сили

Вдень 9 червня 2024 року війська РФ намагаються атакувати Миргород Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області", - йдеться у повідомленні.

"Миргород - терміново в укриття!" - додають у Повітряних силах.

"Ще одна ракета! Курс - Миргород!" - згодом зазначили у ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Полтавщині: поранена досі у важкому стані, пошкоджено понад 50 приватних будинків. ФОТОрепортаж