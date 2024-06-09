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Войска РФ запустили ракеты на Миргород, - Воздушные силы

ракета,крилата

Днем 9 июня 2024 года войска РФ пытаются атаковать Миргород Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета через Сумскую область в направлении Полтавской области", - говорится в сообщении.

"Миргород - срочно в укрытие!", - добавляют в Воздушных силах.

"Еще одна ракета! Курс - Миргород!", - впоследствии отметили в ПС.

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09.06.2024 12:56 Ответить
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09.06.2024 15:31 Ответить
 
 