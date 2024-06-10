Оккупанты атаковали Полтавщину. Один человек получил ранения

Вечером в понедельник, 10 июня, российские захватчики атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, в результате обстрела пострадал один гражданский человек в Миргородском районе области.

Сейчас информация о последствиях российского обстрела еще уточняется.

Напомним, что 8 июня на Полтавщине умерла женщина, которая получила ранения из-за обстрела оккупантов.

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