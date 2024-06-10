Оккупанты атаковали Полтавщину. Один человек получил ранения
Вечером в понедельник, 10 июня, российские захватчики атаковали Полтавскую область.
Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, в результате обстрела пострадал один гражданский человек в Миргородском районе области.
Сейчас информация о последствиях российского обстрела еще уточняется.
Напомним, что 8 июня на Полтавщине умерла женщина, которая получила ранения из-за обстрела оккупантов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
govtva
показать весь комментарий10.06.2024 20:43 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль