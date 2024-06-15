УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9161 відвідувач онлайн
Новини
4 369 1

Росіяни атакували Полтавщину: Попередньо, влучань не зафіксовано (оновлено)

Росіяни атакували Полтавщину

Сьогодні, 15 червня, армія РФ здійснила атаку на Полтавську область.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях!" - написав він.

У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської областей та про повторні пуски у напрямку Полтавщини.

Також читайте: Ворог знову запустив ракету на Миргород, - Повітряні сили

Раніше повідомлялося, що вдень 15 червня 2024 року російські окупанти двічі запускали ракети у напрямку Миргорода Полтавської області.

Оновлена інформація

Пізніше в області оголосили про відбій повітраної тривоги.

Пронін повідомив, що за попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано, люди не постраждали

Автор: 

обстріл (28672) Полтавська область (1120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аеродром у Миргороді зруйнувать хочуть? Бо підозрюють що туди можуть сісти Ф-16?
показати весь коментар
16.06.2024 06:01 Відповісти
 
 