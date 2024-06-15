Росіяни атакували Полтавщину: Попередньо, влучань не зафіксовано (оновлено)

Сьогодні, 15 червня, армія РФ здійснила атаку на Полтавську область.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях!" - написав він.

У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської областей та про повторні пуски у напрямку Полтавщини.

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Раніше повідомлялося, що вдень 15 червня 2024 року російські окупанти двічі запускали ракети у напрямку Миргорода Полтавської області.

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Пізніше в області оголосили про відбій повітраної тривоги.

Пронін повідомив, що за попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано, люди не постраждали