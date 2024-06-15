Росіяни атакували Полтавщину: Попередньо, влучань не зафіксовано (оновлено)
Сьогодні, 15 червня, армія РФ здійснила атаку на Полтавську область.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях!" - написав він.
У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської областей та про повторні пуски у напрямку Полтавщини.
Раніше повідомлялося, що вдень 15 червня 2024 року російські окупанти двічі запускали ракети у напрямку Миргорода Полтавської області.
Оновлена інформація
Пізніше в області оголосили про відбій повітраної тривоги.
Пронін повідомив, що за попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано, люди не постраждали
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар16.06.2024 06:01 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль