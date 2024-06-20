Ночью в Днепре и Запорожской области были взрывы

В Днепре и Запорожской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

После 3 часов ночи в Днепре прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, россияне атаковали город баллистической ракетой.

О взрывах в области также сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Взрыв в Запорожской области", - написал он.

Напомним, ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев. В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры.

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