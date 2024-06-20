УКР
Вночі у Дніпрі та Запорізькій області лунали вибухи

вибух

У Дніпрі та Запорізькій області  під час повітряної тривоги пролунали  вибухи. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після 3 години ночі у Дніпрі пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, росіяни атакували місто балістичною ракетою.

Про вибухи в області також повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибух у Запорізькій області", - написав він.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

