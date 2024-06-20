Вночі у Дніпрі та Запорізькій області лунали вибухи
У Дніпрі та Запорізькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Після 3 години ночі у Дніпрі пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, росіяни атакували місто балістичною ракетою.
Про вибухи в області також повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вибух у Запорізькій області", - написав він.
Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль