Вночі у Дніпрі та Запорізькій області лунали вибухи

У Дніпрі та Запорізькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після 3 години ночі у Дніпрі пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, росіяни атакували місто балістичною ракетою.

Про вибухи в області також повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибух у Запорізькій області", - написав він.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

