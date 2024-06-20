Внаслідок російських обстрілів Харківщини загинула 1 людина ще 6 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

19 червня російські окупанти били по Харківщині авіацією та з артилерії. Внаслідок атак 1 людина загинула та 6 постраждали.

Удар росіян по Харкову

Зазначається, що 19 червня орієнтовно о 16:20 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Київському районі зафіксовано влучання по території дитячого табору. Отримала поранення 39-річна співробітниця. У Шевченківському районі — два влучання по території теж дитячого табору. Також пошкоджено сусідній приватний житловий будинок. Гострої реакції на стрес зазнала 47-річна працівниця дитячого табору.

Удар по селу Вільхівка Харківської області

Близько 16:30 ворог завдав авіаудари по приватному житловому сектору у с. Вільхівка Харківського району. Загинула 49-річна жінка, 59-річний чоловік отримав поранення.

За попередніми даними, для ударів по Харкову та Вільхівці ЗС РФ застосували модифіковані авіабомби УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області РФ.

Удар по Куп'янському району

За даними прокуратури орієнтовно о 16:00 російські військові завдали авіаційний удар по с. Новоосинове Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння та авто. З пораненнями до лікарні госпіталізовано 51-річну мешканку. Контузію отримали 73-річна жінка та 66-річний чоловік.

Обстріл Ізюмського району

Крім того, сьогодні вдень окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Загризове Ізюмського району: пошкоджено понад 10 житлових будинків.

