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В результате российских обстрелов Харьковщины погиб 1 человек, 6 получили ранения. ФОТОрепортаж

19 июня российские оккупанты били по Харьковской области авиацией и из артиллерии. В результате атак 1 человек погиб и 6 пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Харьковской областной прокуратуры.

Удар россиян по Харькову

Отмечается, что 19 июня ориентировочно в 16:20 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Киевском районе зафиксировано попадание по территории детского лагеря. Получила ранения 39-летняя сотрудница. В Шевченковском районе - два попадания тоже по территории детского лагеря. Также поврежден соседний частный жилой дом. Острую реакцию на стресс испытала 47-летняя работница детского лагеря.

Удар по селу Ольховка Харьковской области

Около 16:30 враг нанес авиаудары по частному жилому сектору в с. Ольховка Харьковского района. Погибла 49-летняя женщина, 59-летний мужчина получил ранения.

По предварительным данным, для ударов по Харькову и Ольховке ВС РФ применили модифицированные авиабомбы УМПБ Д-30 с территории Белгородской области РФ.

Удар по Купянскому району

По данным прокуратуры, ориентировочно в 16:00 российские военные нанесли авиационный удар по с. Новоосиново Купянского района. Повреждены частные домовладения и авто. С ранениями в больницу госпитализирована 51-летняя жительница. Контузию получили 73-летняя женщина и 66-летний мужчина.

Обстрел Изюмского района

Кроме того, сегодня днем оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Загрызово Изюмского района: повреждено более 10 жилых домов.

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Обстріли Харківщини 19 червня

Внаслідок російського удару по Вільхівці загинула жінка

Російські обстріли 19 червня забрали життя 1 людини в Харківській області

Внаслідок обстрілів російських окупантів 19 червня на Харківщині постраждало 6 людей

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обстрел (27405) Харьковщина (5577) жертвы (2084)


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