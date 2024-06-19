Рашисты ударили КАБом по пригороду Харькова (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, в городе прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

Воздушные силы сообщали о КАБ в направлении Харькова.

Мэр Игорь Терехов заявил о "прилете" на окраине города.

"Вероятно - КАБ. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется", - отметил он.

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