Рашисты ударили КАБом по пригороду Харькова (обновлено)
Российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, в городе прогремел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільного.
Воздушные силы сообщали о КАБ в направлении Харькова.
Мэр Игорь Терехов заявил о "прилете" на окраине города.
"Вероятно - КАБ. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется", - отметил он.
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Roman T #570616
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