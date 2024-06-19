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Новости Война
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Рашисты ударили КАБом по пригороду Харькова (обновлено)

Вибух пролунав у Харкові

Российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, в городе прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

Воздушные силы сообщали о КАБ в направлении Харькова.

Мэр Игорь Терехов заявил о "прилете" на окраине города.

"Вероятно - КАБ. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется", - отметил он.

Также читайте: Россияне планировали атаковать на стыке Сумщины и Харьковщины, однако уперлись в украинскую оборону в районе Волчанска и Липцев, - Синегубов

Автор: 

взрыв (6775) обстрел (27405) Харьков (7521) КАБ (369)


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А на уя це викладати. Ще геолокацію скиньте🔥
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19.06.2024 17:41 Ответить
Русня б'є авіабомбами завжди з відеоконтролем влучання. Для цього в хорошу погоду достатньо мати крило в небі кілометрів за 20. А подробиці по втратах вже агентура повідомить трохи пізніше.
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19.06.2024 20:27 Ответить
Кацапи , щоб ви згоріли всі в пеклі 👹
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19.06.2024 21:32 Ответить
 
 