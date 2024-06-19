Рашисти вдарили трьома КАБами по Шевченківському району Харкова: Влучання на території дитячого табору та житлового будинку (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, у місті пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Повітряні сили повідомляли про КАБ у напрямку Харкова.
Мер Ігор Терехов заявив про "приліт" на околиці міста.
"Ймовірно - КАБ. Інформація щодо можливих жертв та руйнувань уточнюється", - зазначив він.
Глава ОВА Синєгубов повідомив, що окупанти трьома КАБами завдали удар у Шевченківському району Харкова.
"Два влучання в землю на території дитячого табору та одне біля житлового будинку, є пошкодження.
Інформація про постраждалих не надходила", - додав він.
