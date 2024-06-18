Россияне планировали атаковать на стыке Сумщины и Харьковщины, однако уперлись в украинскую оборону в районе Волчанска и Липцев, - Синегубов

Золочевщина в Богодуховском районе - как и в целом территория на стыке Сумской и Харьковской областей - потенциально опасное направление. У россиян были планы начать наступление в этом районе.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, потенциально опасным направлением является Золочевщина в Богодуховском районе, как и в целом территория на стыке Сумской и Харьковской областей, планы начать там активную фазу боевых действий у россиян были, говорит глава ОВА. Их не реализовали, поскольку оккупанты вынуждены бросать силы на Волчанское и Липцевское направления, упершись в украинскую оборону.

Ситуация вблизи Волчанска

Синегубов рассказал, что в Волчанске круглосуточно идут уличные бои.

"Наши воины сконцентрированы на максимальном уничтожении вражеской живой силы и военной техники. Пытаются улучшить и свое тактическое положение. Бои идут за каждую улицу, за каждый дом", - отметил он.

При этом, пока продолжается наступление на севере, ситуация на Купянщине не изменилась: войска РФ не ослабили давления, направление действий не меняется.

Харьковское направление

По словам главы ОВА, на Харьковском направлении линия фронта стабилизирована, дальнейшее продвижение врага вглубь не допущено. Однако ситуация остается напряженной и сложной.

"Войска РФ, понимая, что нужно и дальше давить, несмотря на неуспех, вынуждены подтягивать резервы - с Сумского направления и с Купянского даже. Еще проверяем информацию, что есть и подразделения, переброшенные с Херсонского направления", - пояснил он.

Боевые действия в районе Липцев

В районе насленого пункта Липцы украинские защитники пытаются улучшить свое тактическое положение.

"Там находятся разные военные подразделения, разные по эффективности. Однако радует то, что наша легендарная 92 бригада вернулась на Харьковщину. Мы за это направление можем быть уверены, скажем так", - заверил Синегубов.

В то же время, враг продолжает уничтожать там гражданскую инфраструктуру, переправы через реку Оскол для того, чтобы максимально усложнить и жизнь гражданских людей.

Купянщина

По словам Олега Синегубова, на этом направлении россиянам не удалось продвинуться.

"Нет, там продвижения пока нет, мы его не фиксируем. Возможно, увеличение серой зоны, территорий, на которых ведутся активные боевые действия, потому что враг подтягивает и туда резервы. Купянское направление, наверное, для врага сейчас даже более приоритетное, чем на севере, потому что там для него все стало понятно. И когда это стало понятно - что продвижения нет, то и Путин заявил, будто Харьков и не был целью этой новой фазы агрессии. Ситуация на Купянском направлении крайне напряженная. Однако она полностью под контролем наших Вооруженных сил", - рассказал он.

Наступление РФ в Харьковской области

Утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Одной из целей страны-агрессора является город Волчанск, захват которого позволит создать плацдарм для дальнейших ударов по позициям ВСУ.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.