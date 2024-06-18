Росіяни планували атакувати на стику Сумщини та Харківщини, однак вперлись в українську оборону поблизу Вовчанська та Липців, - Синєгубов

Золочівщина у Богодухівському районі, як і загалом територія на стику Сумської та Харківської областей - потенційно небезпечний напрямок. У росіян були плани розпочати наступ в цьому районі.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, потенційно небезпечним напрямком є Золочівщина у Богодухівському районі, як і загалом територія на стику Сумської та Харківської областей, плани почати там активну фазу бойових дій у росіян були, каже очільник ОВА. Їх не реалізували, оскільки окупанти змушені кидати сили на Вовчанський і Липцівський напрямки, впершись в українську оборону.

Ситуація поблизу Вовчанська

Синєгубов розповів, що у Вовчанську цілодобово точаться вуличні бої.

"Наші воїни сконцентровані на максимальному знищенні ворожої живої сили та військової техніки. Намагаються покращити і своє тактичне положення. Бої йдуть за кожну вулицю, за кожен будинок", - зазначив він.

При цьому, поки триває наступ на півночі, ситуація на Куп’янщині не змінилася: війська РФ не послабили тиску, напрямок дій не змінюється.

Харківський напрямок

За словами голови ОВА, на Харківському напрямку лінія фронту стабілізована, подальше просування ворога вглиб не допущено. Однак ситуація залишається напруженою і складною.

"Війська РФ, розуміючи, що потрібно й далі тиснути, попри неуспіх, вимушені підтягувати резерви – з Сумського напрямку і з Куп'янського навіть. Ще перевіряємо інформацію, що є й підрозділи, перекинуті з Херсонського напрямку", - пояснив він.

Бойові дії в районі Липців

В районі насленого пункту Липці українські захисники намагаються покращити своє тактичне положення.

"Там знаходяться різні військові підрозділи, різні за ефективністю. Однак радує те, що наша легендарна 92 бригада повернулася на Харківщину. Ми за цей напрямок можемо бути впевнені, скажімо так", - запевнив Синєгубов.

Водночас, ворог продовжує нищити там цивільну інфраструктуру, переправи через річку Оскіл для того, щоб максимально ускладнити і життя цивільних людей.

Куп'янщина

За словами Олега Синєгубова, на цьому напрямку росіянам не вдалося просунутися.

"Ні, там просування наразі немає, ми його не фіксуємо. Можливо, збільшення сірої зони, територій, на яких ведуться активні бойові дії, тому що ворог підтягує і туди резерви. Куп'янський напрямок, напевно, для ворога зараз навіть пріоритетніший, ніж на півночі, тому що там для нього все стало зрозуміло. І коли це стало зрозуміло – що просування немає, то й Путін заявив, буцімто Харків і не був ціллю цієї нової фази агресії. Ситуація на Куп’янському напрямку вкрай напружена. Однак вона повністю під контролем наших Збройних Сил", - розповів він.

Наступ РФ у Харківській області

Вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Однією з цілей країни-агресорки є місто Вовчанськ, захоплення якого дасть змогу створити плацдарм для подальших ударів по позиціях ЗСУ.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.