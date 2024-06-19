Війська РФ обстріляли Херсон та поранили двох людей

19 червня російські окупанти завдали удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждало 2 людей.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Одного потерпілого "швидка" доставила до лікарні для надання меддопомоги. У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок", - зазначив він.

Другий постраждалий - це 52-річний чоловік. Нині він теж перебуває у лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями тулуба й стегна.

Читайте: Під ворожий удар у Херсоні потрапила лікарня, пошкоджено автомобілі швидкої допомоги. ФОТО