Під ворожий удар у Херсоні потрапила лікарня, пошкоджено автомобілі швидкої допомоги. ФОТО

Російські війська продовжують атакувати медичні заклади Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Під черговим ударом ворога опинилася одна із лікарень Херсону. По ній окупанти випустили щонайменше три снаряди із РСЗВ "Град". "Прилетіло" по гаражу, в котрому стояли швидкі. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві автівки", - йдеться у повідомленні.







Також, як зазначається, в одному з корпусів закладу охорони здоровʼя повибивало вікна.

На щастя, потерпілих серед працівників та пацієнтів лікарні немає.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі рашисти накрили вогнем житлові квартали Херсону, поранено жінку, здійнялись пожежі.

За даними ВООЗ, окупанти здійснили 1773 атаки на систему охорони здоров’я України від лютого 2022 року.