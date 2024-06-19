Вночі рашисти накрили вогнем житлові квартали Херсону, поранено жінку, здійнялись пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 19 червня 2024 року армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог бив по житлових кварталах Херсону

Як зазначається, під вогнем були житлові квартали міста.

"У Корабельному та Дніпровському районах зафіксовані влучання у будинки. В приватному секторі внаслідок ворожих обстрілів виникли кілька пожеж, які були ліквідовані рятувальниками. Легкі поранення отримала жінка. Їй надана медична допомога", - додав Мрочко.

Згодом у департаменті комунікацій МВС повідомили, що усю ніч у Херсоні лунали вибухи, російські війська наносили удари по житлових кварталах.

"Після обстрілів виникло одразу декілька пожеж за різними адресами. Горіло три житлові будинки та гараж на приватному подвір’ї. Усі пожежі ліквідували вогнеборці", - йдеться у повідомленні.







