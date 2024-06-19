Ночью рашисты накрыли огнем жилые кварталы Херсона, ранена женщина, поднялись пожары (обновлено)

Ночью 19 июня 2024 года армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсон.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Враг бил по жилым кварталам Херсона

Как отмечается, под огнем были жилые кварталы города.

"В Корабельном и Днепровском районах зафиксированы попадания в дома. В частном секторе в результате вражеских обстрелов возникли несколько пожаров, которые были ликвидированы спасателями. Легкие ранения получила женщина. Ей оказана медицинская помощь", - добавил Мрочко.

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Впоследствии в департаменте коммуникаций МВД сообщили, что всю ночь в Херсоне раздавались взрывы, российские войска наносили удары по жилым кварталам.

"После обстрелов возникло сразу несколько пожаров по разным адресам. Горели три жилых дома и гараж на частном дворе. Все пожары ликвидировали пожарные", - говорится в сообщении.







