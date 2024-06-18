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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне за прошедшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов Херсонщины, убили двух мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Утром 17 июня в Осокоровке российские военные дроном типа "FPV" атаковали гражданский автомобиль. В результате взрыва в салоне погиб 49-летний водитель, машина уничтожена дотла.

В Гавриловке в результате артиллерийского обстрела повреждены два жилых дома. В Антоновке минометным огнем повреждены три частных дома. Днем военные РФ атаковали беспилотником Станислав. В результате взрыва сброшенного боеприпаса поврежден автомобиль.

С дрона враг сбросил взрывные устройства и на Широкую Балку, повреждены частный дом и гараж. Военные РФ осуществили авиационные удары девятью управляемыми бомбами по населенным пунктам Дарьевской и Тягинской громад, к счастью, обошлось без пострадавших.

В течение суток российская армия из артиллерии, минометов и беспилотников атаковала жилые кварталы Херсона. Вечером во время артиллерийского обстрела Днепровского района города на территории парка погиб 68-летний мужчина, снарядами повреждены два многоквартирных дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли объект критической инфраструктуры, пенитенциарное учреждение, жилые кварталы Хернсонщины. Два человека погибли

Обстріли Херсонщини 17 червня
Обстріли Херсонщини 17 червня
Обстріли Херсонщини 17 червня
Обстріли Херсонщини 17 червня
Обстріли Херсонщини 17 червня
Обстріли Херсонщини 17 червня

Автор: 

обстрел (27405) Херсон (2842) Херсонская область (4813)


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