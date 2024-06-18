Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне за прошедшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов Херсонщины, убили двух мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Утром 17 июня в Осокоровке российские военные дроном типа "FPV" атаковали гражданский автомобиль. В результате взрыва в салоне погиб 49-летний водитель, машина уничтожена дотла.

В Гавриловке в результате артиллерийского обстрела повреждены два жилых дома. В Антоновке минометным огнем повреждены три частных дома. Днем военные РФ атаковали беспилотником Станислав. В результате взрыва сброшенного боеприпаса поврежден автомобиль.

С дрона враг сбросил взрывные устройства и на Широкую Балку, повреждены частный дом и гараж. Военные РФ осуществили авиационные удары девятью управляемыми бомбами по населенным пунктам Дарьевской и Тягинской громад, к счастью, обошлось без пострадавших.

В течение суток российская армия из артиллерии, минометов и беспилотников атаковала жилые кварталы Херсона. Вечером во время артиллерийского обстрела Днепровского района города на территории парка погиб 68-летний мужчина, снарядами повреждены два многоквартирных дома.

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