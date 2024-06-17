Рашисты FPV-дроном атаковали авто в Осокоровке на Херсонщине: Погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска утром атаковали машину FPV-дроном в Осокоровке на Херсонщине.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате удара погиб местный житель 1974 года рождения", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Огусто
показать весь комментарий17.06.2024 09:37 Ответить Мне нравится 2
Anatoly B #542736
показать весь комментарий17.06.2024 09:49 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль