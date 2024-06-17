Рашисты FPV-дроном атаковали авто в Осокоровке на Херсонщине: Погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска утром атаковали машину FPV-дроном в Осокоровке на Херсонщине.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате удара погиб местный житель 1974 года рождения", - говорится в сообщении.

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