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Рашисты FPV-дроном атаковали авто в Осокоровке на Херсонщине: Погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска утром атаковали машину FPV-дроном в Осокоровке на Херсонщине.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате удара погиб местный житель 1974 года рождения", - говорится в сообщении.

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Рашисти атакували автівку в Осокорівці на Херсонщині
Рашисти атакували автівку в Осокорівці на Херсонщині
Рашисти атакували автівку в Осокорівці на Херсонщині
Рашисти атакували автівку в Осокорівці на Херсонщині

Автор: 

обстрел (27379) Херсонская область (4807)


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Й_бана русня.
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17.06.2024 09:37 Ответить
Це дуже серйозний військовий об"єкт . "Ми ваюєм ісключітєльно с ваєнимі. По гражданскім ми нє стрєляєм"- це так кашолка-алкоголічка і за сумісництвом речник МЗС Мордора Захарова п..зділа. Мразоти московські, горіть у пеклі.
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17.06.2024 09:49 Ответить
 
 