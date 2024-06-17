За прошедшие сутки россияне ударили по 9 населенным пунктам Херсонщины, два человека получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Антоновка, Шляховое, Приднепровское, Токаревка, Тягинка, Новотягинка, Ольговка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, газопровод и частный автомобиль", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

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