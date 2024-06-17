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Бригада скорой попала под вражеский обстрел на Харьковщине: ранены трое гражданских, поврежден реанимобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бригада медиков скорой помощи попала под вражеский обстрел на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Как отмечается, скорая прибыла на вызов к 17-летней девушке, когда село атаковали. В момент атаки медики проводили осмотр в помещении, поэтому смогли уберечься.

"К сожалению, не обошлось без пострадавших среди гражданских. Ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина. Несмотря на значительные повреждения реанимобиля медики смогли эвакуировать пострадавших, сейчас им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

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Обстріл швидкої на Харківщині
Обстріл швидкої на Харківщині
Обстріл швидкої на Харківщині
Обстріл швидкої на Харківщині

В Минздраве напоминают, что с начала российского вторжения страна-агрессор уничтожила 261, захватила 125 и повредила 166 автомобилей экстренной медицинской помощи.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Боровскую громаду Изюмского района в Харьковской области, три человека пострадали.

Цензор.НЕТ также информировал, что россияне ударили КАБом по комплексу отдыха в Харькове.

Автор: 

Минздрав (4901) обстрел (27379) Харьковщина (5577) скорая (367)


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Олена Зебленська придбала звичайні швидкі для прифронтових територій,там повинні працювати броньовані.Де кошти Лен ???
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17.06.2024 09:31 Ответить
ну і колоночка як для швидкої теж не дуже виглядає... звісно вона не врятує від ракет але чи є необхідність в такому транспорті....
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17.06.2024 10:15 Ответить
Олена Зе енська.Це ж треба!
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17.06.2024 13:09 Ответить
 
 