Бригада скорой попала под вражеский обстрел на Харьковщине: ранены трое гражданских, поврежден реанимобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бригада медиков скорой помощи попала под вражеский обстрел на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Как отмечается, скорая прибыла на вызов к 17-летней девушке, когда село атаковали. В момент атаки медики проводили осмотр в помещении, поэтому смогли уберечься.
"К сожалению, не обошлось без пострадавших среди гражданских. Ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина. Несмотря на значительные повреждения реанимобиля медики смогли эвакуировать пострадавших, сейчас им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
В Минздраве напоминают, что с начала российского вторжения страна-агрессор уничтожила 261, захватила 125 и повредила 166 автомобилей экстренной медицинской помощи.
Как сообщалось, оккупанты обстреляли Боровскую громаду Изюмского района в Харьковской области, три человека пострадали.
Цензор.НЕТ также информировал, что россияне ударили КАБом по комплексу отдыха в Харькове.
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