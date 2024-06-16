Три человека, в том числе - беременная и 13-летний мальчик, пострадали в результате атаки РФ на Пески Радьковские на Харьковщине

Оккупанты ударили по Боровской громаде Изюмского района в Харьковской области, три человека пострадали.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.



"В с. Пески Радьковские пострадали трое гражданских: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина. Все госпитализированы", - сообщил он.

Как отмечается, повреждена крыша частного дома, возник пожар. Детали устанавливаются.

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