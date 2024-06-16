Три человека, в том числе - беременная и 13-летний мальчик, пострадали в результате атаки РФ на Пески Радьковские на Харьковщине
Оккупанты ударили по Боровской громаде Изюмского района в Харьковской области, три человека пострадали.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В с. Пески Радьковские пострадали трое гражданских: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина. Все госпитализированы", - сообщил он.
Как отмечается, повреждена крыша частного дома, возник пожар. Детали устанавливаются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ivan Iktor
показать весь комментарий16.06.2024 17:50 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль