Россияне атаковали Харьков КАБом, - Терехов
Вечером 16 июня в Харькове был слышен взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове был слышен взрыв. Информация о месте удара КАБом уточняется: это пригород или окраина Харькова", - отметил он.
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Він вважає Україну своєю територією.
От тому ця вся ***** і відбувається.
де нещастні випадкі до бурятів якi Бучю і бучянців нищіли?
забули?
ВОНО завжди салютує ракетами-шахедами-КАБами по містах України після чергової "безпекової угоди", яку підпише з кимось Війсковий Вождь. Але Вова Оманський не скиглить ... їздить собі по закордонах та оплески-лайки збирає - все у Вови добре!