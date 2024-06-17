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Россияне атаковали Харьков КАБом, - Терехов

Ввечері 16 червня в Харкові пролунав вибух

Вечером 16 июня в Харькове был слышен взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове был слышен взрыв. Информация о месте удара КАБом уточняется: это пригород или окраина Харькова", - отметил он.

Также читайте: Российские захватчики стали меньше бить по Харькову из С-300, однако угроза все еще сохраняется, - ОВА

Автор: 

взрыв (6772) Харьков (7518)


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Топ комментарии
+8
От кочені. Це ж за їхнім визначенням "рускій город". Навіщо своїх бомбити???
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17.06.2024 00:35
+8
"Саміт миру" , Зеленський ? Ну-ну ... Путло на радощах відсалютовало черговим КАБом!

ВОНО завжди салютує ракетами-шахедами-КАБами по містах України після чергової "безпекової угоди", яку підпише з кимось Війсковий Вождь. Але Вова Оманський не скиглить ... їздить собі по закордонах та оплески-лайки збирає - все у Вови добре!
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17.06.2024 01:50
+4
вже всі навчені - бачили Марік, бачили Бучу...
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17.06.2024 01:18
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От кочені. Це ж за їхнім визначенням "рускій город". Навіщо своїх бомбити???
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17.06.2024 00:35 Ответить
"умом росию не понять" (с)
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17.06.2024 00:44 Ответить
Потрніков як на мене, дуже влучно про це говорить. ***** вважає себе царем "руського міра", а жителів "руського миру" відн вважає своїми рабами і що може з ними робити , що він захоче.
Він вважає Україну своєю територією.
От тому ця вся ***** і відбувається.
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17.06.2024 09:29 Ответить
це на кацапському язике - каци хочуть миру.
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17.06.2024 01:16 Ответить
вже всі навчені - бачили Марік, бачили Бучу...
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17.06.2024 01:18 Ответить
питання до ГРУ,
де нещастні випадкі до бурятів якi Бучю і бучянців нищіли?
забули?
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17.06.2024 01:20 Ответить
Буряти вже не рвуться воювати зовсім. Недавно попався шортс на ютубі їх журналістки, яка аналізувала що хорошого можна зробити для їх республіки якщо не воювати хоча б хвилину, день або місяць.
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17.06.2024 01:40 Ответить
це навіть не повод знищіти тих, хто вже повбивав українців.
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17.06.2024 01:47 Ответить
Само собою ви праві.
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17.06.2024 01:48 Ответить
тому знову теж саме питання до ГРУ - тварей, катів Бучі, будемо нищіті чі так, проїхали?
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17.06.2024 01:52 Ответить
"Саміт миру" , Зеленський ? Ну-ну ... Путло на радощах відсалютовало черговим КАБом!

ВОНО завжди салютує ракетами-шахедами-КАБами по містах України після чергової "безпекової угоди", яку підпише з кимось Війсковий Вождь. Але Вова Оманський не скиглить ... їздить собі по закордонах та оплески-лайки збирає - все у Вови добре!
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17.06.2024 01:50 Ответить
 
 